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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КАЛМЫКИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРИОБРЕТЕНИИ ТЕХНИКИ МАЗ
09:43 21.03.2023
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в рамках визита в Беларусь посетил Минский автомобильный завод (МАЗ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на МАЗе внимание калмыкской стороны привлекла коммунальная и самосвальная техника, включая модели для дорожных и карьерных работ.
"Мы строим много дорог, и, в целом, строительная отрасль у нас сейчас очень развивается. Будут появляться и новые карьеры, - сказал Бату Хасиков. - Кроме того, в регионе планируется обновление пассажирского автопарка. И так как сейчас мы развиваем сеть заправок сжиженным газом, для нас актуально приобретение техники, работающей на данном топливе".
Это касается пассажирской техники МАЗ - автобусов, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе.
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