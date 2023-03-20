Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в рамках визита в Беларусь посетил Минский автомобильный завод (МАЗ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на МАЗе внимание калмыкской стороны привлекла коммунальная и самосвальная техника, включая модели для дорожных и карьерных работ.

"Мы строим много дорог, и, в целом, строительная отрасль у нас сейчас очень развивается. Будут появляться и новые карьеры, - сказал Бату Хасиков. - Кроме того, в регионе планируется обновление пассажирского автопарка. И так как сейчас мы развиваем сеть заправок сжиженным газом, для нас актуально приобретение техники, работающей на данном топливе".

Это касается пассажирской техники МАЗ - автобусов, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе.