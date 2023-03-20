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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНЫЕ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
16:50 20.03.2023
Вице-премьер Армении Мгер Григорян 20 марта 2023 года встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Петром Пархомчиком.
Как сообщает пресс-служба армянского правительства, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами. Двусторонне была подчеркнута важность сотрудничества в сферах сельского хозяйства, машиностроения и в других отраслях промышленности, а также полноценной реализации имеющегося потенциала в рамках совместных кооперационных проектов.
Состоялся также обмен мнениями о возможных новых направлениях взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем формате и в рамках многосторонней повестки ЕАЭС.
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