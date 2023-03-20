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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ ГОМЕЛЬСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМИ В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ В ТРИ РАЗА
15:32 20.03.2023
По итогам 2022 года взаимный товарооборот между Гомельской и Курской областями составил около $42 миллионов, эта цифра в три раза больше результата 2021 года. Такую информацию озвучил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко на переговорах с коллегами из Курской области.
По его словам, сейчас регион поставляет партнерам-курянам минеральные удобрения, сливочное масло, бумагу и картон, изделия из черных металлов и полиэтилена, сельскохозяйственную технику.
У курян Гомельщина закупает изделия из пластмасс, тару из бумаги и картона, свинину.
Активно продолжается взаимодействие в области строительства, образования, культуры.
И расти есть куда: в сельском хозяйстве, промышленности, машиностроении. «Вопреки санкциям стран коллективного Запада».
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