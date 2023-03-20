По итогам 2022 года взаимный товарооборот между Гомельской и Курской областями составил около $42 миллионов, эта цифра в три раза больше результата 2021 года. Такую информацию озвучил заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко на переговорах с коллегами из Курской области.

По его словам, сейчас регион поставляет партнерам-курянам минеральные удобрения, сливочное масло, бумагу и картон, изделия из черных металлов и полиэтилена, сельскохозяйственную технику.

У курян Гомельщина закупает изделия из пластмасс, тару из бумаги и картона, свинину.

Активно продолжается взаимодействие в области строительства, образования, культуры.

И расти есть куда: в сельском хозяйстве, промышленности, машиностроении. «Вопреки санкциям стран коллективного Запада».