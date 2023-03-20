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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ПОСОВЕТОВАЛ КАЛМЫКИИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОПЫТ И НАРАБОТКИ БЕЛАРУСИ В АПК


13:33 20.03.2023

Лукашенко 20 марта на встрече с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым обратить внимание на опыт и наработки Беларуси в агропромышленном комплексе, перерабатывающей промышленности.

Тем более в Калмыкии, как и ряде других регионов России, стартовала масштабная программа строительства, и в Беларуси имеется все для этой отрасли: компетенции, техника, оборудование, материалы, а также опыт возведения различных объектов в регионах России. Есть потенциал сотрудничества также в сферах образования, спорта, туризма, медицинских услуг, культурных обменов, и Беларусь готова в самые короткие сроки рассмотреть предложения по этим направлениям.

"Для вашего региона у нас очень много продукции - от машиностроения до строительства, ІТ, фармацевтики и высокотехнологичного транспорта, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - В сегодняшних условиях по соотношению цена - качество это нормальный для нас с вами продукт. Наша продукция давно пользуется спросом во многих регионах России. Уверен, и вашим гражданам она хорошо знакома".

Вместе с тем в понимании белорусской стороны назрела необходимость перехода от разовых торговых сделок к долгосрочным контрактам, создания ремонтной базы и складов запасных частей, укрепления производственной кооперации, подчеркнул Лукашенко.

Он также подтвердил заинтересованность Беларуси в организации рейса по маршруту Элиста-Минск силами российских авиаперевозчиков.

"Белорусская сторона в рамках данного проекта готова обсуждать предоставление эксклюзивных преференций для российских авиакомпаний в нашем национальном аэропорту", - подчеркнул Лукашенко.
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