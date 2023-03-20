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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ В МАГАТЭ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ КОНВЕНЦИИ О ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


13:08 20.03.2023

Белорусская делегация примет участие в объединенном 8-м и 9-м совещании договаривающихся сторон по рассмотрению Конвенции о ядерной безопасности, которое пройдет в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене с 20 по 31 марта.

В составе делегации - представители Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС, Минэнерго, МИД, Минздрава, Объединенного института энергетических и ядерных исследований - «Сосны» НАН Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в рамках совещания будет рассмотрен национальный доклад Беларуси о выполнении Конвенции о ядерной безопасности за шестилетний период - с 2017 по 2022 годы, в том числе ключевые результаты проделанной работы по проекту БелАЭС, формированию инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее компонентов, совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы, развитию государственных систем аварийной готовности и реагирования. Кроме того, будут приведены итоги международных миссий на БелАЭС, включая миссии МАГАТЭ, а также партнерские проверки Европейской группы регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG).

В ходе подготовки к совещанию белорусская сторона изучила национальные доклады других стран о выполнении конвенции, сформировала к ним вопросы, а также дала ответы на вопросы по белорусскому национальному докладу - всего их поступило 160.

Конвенция о ядерной безопасности принята 17 июня 1994 года. Она направлена на достижение и поддержание высокого уровня ядерной безопасности во всем мире на основе укрепления национальных мер и международного сотрудничества. Наша страна ратифицировала Конвенцию в 1998 году.
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