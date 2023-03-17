Белорусско-индийский промышленный форум прошел 17 марта в Нью-Дели.

Белорусскую делегацию на форуме возглавил заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик.

В составе делегации – представители ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Лидагропроммаш».

Дмитрий Харитончик презентовал индустриальный и экспортный потенциал белорусских предприятий. Кроме того, во время форума состоялись переговоры с более чем 60 представителями индийских деловых кругов. Состояние и перспективы взаимодействия в промышленной сфере, совместные проекты промышленной кооперации обсуждены во время встречи Дмитрия Харитончика с руководством департамента развития промышленности и внутренней торговли Министерства торговли и промышленности Индии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, достигнуты договоренности об ответном визите индийской промышленной делегации в Беларусь, а также о поддержке индийской стороны в реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере промышленности на территории Индии.

В целом, индийская сторона высоко оценила имеющийся потенциал белорусских производителей и выразила готовность налаживать дальнейшее сотрудничество.

Организаторами мероприятия выступили Конфедерация индийской промышленности и Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен при Министерстве иностранных дел Беларуси.