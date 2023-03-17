Беларусь и Россия договорились сотрудничать в сфере импортозамещения в атомной энергетике. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы России по промышленности и торговле Геннадий Скляр.

По его словам, стороны уже прорабатывают конкретные сферы взаимодействия.

"В условиях санкций мы найдем возможности, чтобы проекты АЭС были обеспечены всей линейкой оборудования, в том числе речь идет об информационных технологиях, системах управления", - пояснил он.

Депутат также сообщил, что в настоящее время госкорпорация "Росатом" создает новый дивизион - физической инфраструктуры.

"И от компонентов микроэлектроники, которые создаются в Беларуси, до видов оборудования, приборов, которые уже выпускаются и могут производиться в России, мы получим современную эффективную систему управления этими сложнейшими объектами",- сказал он.