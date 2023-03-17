|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
17:40 17.03.2023
Беларусь и Россия договорились сотрудничать в сфере импортозамещения в атомной энергетике. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы России по промышленности и торговле Геннадий Скляр.
По его словам, стороны уже прорабатывают конкретные сферы взаимодействия.
"В условиях санкций мы найдем возможности, чтобы проекты АЭС были обеспечены всей линейкой оборудования, в том числе речь идет об информационных технологиях, системах управления", - пояснил он.
Депутат также сообщил, что в настоящее время госкорпорация "Росатом" создает новый дивизион - физической инфраструктуры.
"И от компонентов микроэлектроники, которые создаются в Беларуси, до видов оборудования, приборов, которые уже выпускаются и могут производиться в России, мы получим современную эффективную систему управления этими сложнейшими объектами",- сказал он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2023
Курсы в банках
на 17.03.2023
Конвертация в банках
на 17.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте