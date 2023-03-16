ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ ФОРУМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИВЕЗЛИ КОНТРАКТЫ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 15 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ


12:18 17.03.2023

Предприятия Беларуси по итогам II Белорусского продовольственного форума в Санкт-Петербурге заключили контрактов на сумму более 15 млрд российских рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

"Это практически в три раза выше, чем в прошлом году на аналогичном мероприятии. В форуме приняли участие предприятия из разных регионов России - Мурманская, Архангельская, Вологодская области и другие. Практически все наши предприятия, которые были представлены, приехали с заключенными договорами", - подчеркнул Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.

Продовольственный форум прошел 14 и 15 марта. Его цель - увеличение поставок продовольствия из Беларуси в розничные торговые сети регионов Российской Федерации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2023
валюта курс
EUR 3.0247
USD 2.8487
RUB 3.7511
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0500 +0.0014
USD 2.8487 +0.0139
RUB 3.7511 -0.0094
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0250 3.0290
USD 2.8420 2.8480
RUB 2.8000 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0626 1.0660
EUR/RUB 80.0000 106.1000
USD/RUB 75.5000 99.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте