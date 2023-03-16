Предприятия Беларуси по итогам II Белорусского продовольственного форума в Санкт-Петербурге заключили контрактов на сумму более 15 млрд российских рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

"Это практически в три раза выше, чем в прошлом году на аналогичном мероприятии. В форуме приняли участие предприятия из разных регионов России - Мурманская, Архангельская, Вологодская области и другие. Практически все наши предприятия, которые были представлены, приехали с заключенными договорами", - подчеркнул Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.

Продовольственный форум прошел 14 и 15 марта. Его цель - увеличение поставок продовольствия из Беларуси в розничные торговые сети регионов Российской Федерации.