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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ ФОРУМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИВЕЗЛИ КОНТРАКТЫ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 15 МЛРД РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
12:18 17.03.2023
Предприятия Беларуси по итогам II Белорусского продовольственного форума в Санкт-Петербурге заключили контрактов на сумму более 15 млрд российских рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц.
"Это практически в три раза выше, чем в прошлом году на аналогичном мероприятии. В форуме приняли участие предприятия из разных регионов России - Мурманская, Архангельская, Вологодская области и другие. Практически все наши предприятия, которые были представлены, приехали с заключенными договорами", - подчеркнул Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.
Продовольственный форум прошел 14 и 15 марта. Его цель - увеличение поставок продовольствия из Беларуси в розничные торговые сети регионов Российской Федерации.
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