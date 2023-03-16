Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и начальник Приволжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Альмеев 16 марта 2023 года в режиме видеоконференции обсудили взаимодействие в сфере перевозок грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на переговорах было отмечено, что спрос на перевозки грузов в данном направлении с каждым годом возрастает. Увеличиваются объемы перевозимых грузов как по сухопутному маршруту коридора «Север-Юг», так и с использованием портовой инфраструктуры Каспийского моря, прорабатываются новые эффективные транспортно-логистические схемы и условия перевозок.

В этой связи состоялось обсуждение вопросов развития железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также дальнейшие перспективы организации перевозок белорусской экспортной продукции в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» в условиях формирования белорусскими грузовладельцами новых транспортно-логистических схем транспортировки грузов.

Владимир Морозов пригласил своего российского коллегу принять участие в международной конференции по железнодорожной логистике, которая состоится 30 марта 2023 г. в Минске.