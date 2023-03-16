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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРЯТЬ ПАРТНЕРСТВО В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ


14:42 16.03.2023

Беларусь и Россия планируют расширять партнерство в атомной энергетике. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

Как рассказал журналистам Виктор Каранкевич накануне встречи с делегацией Государственной Думы России, строительство Белорусской атомной станции находится на завершающем этапе. К концу года планируется ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию. Однако это не значит, что потенциал белорусско-российского партнерства будет исчерпан.

«Наше взаимодействие продолжится, мы планируем выйти на более высокий уровень сотрудничества, - отметил Виктор Каранкевич. - Речь идет не только о вопросах эксплуатации БелАЭС, технической поддержки и научном сопровождении проекта, обращении с радиоактивными отходами, но и о новых направлениях. Это накопительные системы для энергетики и электротранспорта, цифровые технологии, ядерная медицина, аддитивные технологии, исследования в области сельского хозяйства и радиобиологии».

Министр также напомнил, что проект БелАЭС стал самым высокотехнологичным и масштабным в истории белорусско-российских отношений. Он объединил научные и инженерные школы, десятки предприятий и тысячи специалистов двух стран, содействовал укреплению производственного и научно-технологического потенциала Союзного государства.

В сооружении АЭС приняло участие около 40 белорусских и российских организаций. В пик возведения станции на площадке было задействовано более 9 тысяч строителей.

За годы реализации национальной ядерной энергетической программы Беларусь сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание соответствующей нормативно-правовой базы, выстраивание и функционирование системы защиты и реагирования. Большая работа проделана и в сфере подготовки кадров.
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