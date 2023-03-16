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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ И РОСАТОМ И ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В РАЗВИТИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ


13:41 16.03.2023

Республиканский союз строителей Беларуси и российская Госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проходящей в Минске выставки BUDEXPO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЧУ «Русатом – Международная Сеть», стороны заинтересованы в партнерстве и реализации проектов в различных областях, включая цифровизацию в строительстве, разработку и внедрение новых технологий в энергосбережении, производство композитных материалов и применение аддитивных технологии для нужд строительных организаций и предприятий Беларуси.

Одной из приоритетных областей сотрудничества станет развитие систем накопления энергии при содействии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Речь идет как о тяговых аккумуляторных батареях для электротранспорта, так и о накопителях энергии для стационарных систем, которые могут применяться, например, в ЖКХ и лифтовых хозяйствах, обеспечивая бесперебойную и эффективную работу электрооборудования в жилых домах.

Еще одним направлением сотрудничества является применение аддитивных технологий в производстве для нужд строительных организаций и предприятий: от создания элементов определенных изделий до крупных поставок оборудования (продукция ООО «Русатом - Аддитивные технологии», отраслевой интегратор в составе Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Стороны также обсуждают возможность реализации комплексных цифровых решений для нужд городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, регионального и городского управления. В настоящее время решения Росатома в цифровизации данных направлений применяются более чем в 100 городах России. Один из наиболее востребованных проектов – цифровая платформа «Умный город», которая включает в себя более 60 сервисов. Данные технологии успешно реализованы компанией АО «Русатом Инфраструктурные решения» (дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Перспективным проектом партнерства может стать продвижение цифрового продукта Multi-D — интегрированной технологии управления жизненным циклом сооружения сложных инженерных объектов для их реализации в заданные стоимость и сроки с необходимым качеством (продукт АО «Атомстройэкспорт»).
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