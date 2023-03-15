ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БУТБ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


15:31 15.03.2023

Договоренность об использовании электронной площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) предприятиями промышленного сектора Нижегородской области достигнута по итогам встречи официальной делегации данного региона Российской Федерации с руководством БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на начальном этапе планируется отработать применение биржевых инструментов на небольшом количестве компаний, а затем экстраполировать полученный опыт на более широкий круг предприятий из различных отраслей промышленности. При этом речь идет как об экспорте продукции российского производства, так и о закупках белорусских товаров в рамках импортозамещения.

«Безусловно, это очень интересный и полезный инструмент с широчайшими возможностями, которыми мы обязательно воспользуемся», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов во время презентации потенциала белорусской биржевой платформы. Более того, по его мнению, важно уже в ближайшее время приступить к практической реализации обозначенных направлений сотрудничества.

«Предлагаю построить работу следующим образом. Центру импорта и импортозамещения и Центру развития экспорта будет поставлена задача максимально наполнить белорусскую площадку заявками на покупку и продажу от предприятий Нижегородской области. Это позволит нашим компаниям в реальных условиях проверить, как работает биржевой механизм, детально изучить все нюансы участия в торгах и оценить эффективность этого инструмента. Исходя из результатов этого «эксперимента», если мы увидим, что биржа действительно помогает решать актуальные вопросы импортозамещения и диверсификации экспорта, мы будем однозначно рекомендовать белорусскую площадку всем предприятиям нашего региона», – заявил Максим Черкасов.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский поддержал предложение главы российской делегации, еще раз подчеркнув готовность биржи оказать все необходимое содействие предприятиям Нижегородской области, заинтересованным в интеграции биржевых торгов в свою торгово-закупочную деятельность.

«При необходимости специалисты биржи могут выехать на конкретные предприятия, помочь с прохождением аккредитации и обучить азам биржевой торговли. Как я уже говорил, мы очень мобильны. Однако, на мой взгляд, наше сотрудничество должно развиваться в более широком ключе. Ведь площадка импортозамещения – это лишь часть нашей цифровой экосистемы и не охватывает весь спектр товарных позиций, представленных на бирже. В частности, сухое молоко, сливочное масло, шрот масличных культур, металлопрокат, продукция нефтехимической отрасли – все эти товары могут быть предметами сделок между нижегородскими и белорусскими компаниями. Поэтому давайте дополнительно проработаем и эти направления. Уверен, что они будут не менее востребованы, чем, скажем, промышленное оборудование и комплектующие», – считает руководитель БУТБ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.03.2023
валюта курс
EUR 3.0299
USD 2.8288
RUB 3.7643
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0486 +0.0186
USD 2.8348 +0.006
RUB 3.7605 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0210 3.0280
USD 2.8220 2.8280
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 15.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0690 1.0730
EUR/RUB 80.0000 106.2000
USD/RUB 74.7000 99.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте