Договоренность об использовании электронной площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) предприятиями промышленного сектора Нижегородской области достигнута по итогам встречи официальной делегации данного региона Российской Федерации с руководством БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на начальном этапе планируется отработать применение биржевых инструментов на небольшом количестве компаний, а затем экстраполировать полученный опыт на более широкий круг предприятий из различных отраслей промышленности. При этом речь идет как об экспорте продукции российского производства, так и о закупках белорусских товаров в рамках импортозамещения.

«Безусловно, это очень интересный и полезный инструмент с широчайшими возможностями, которыми мы обязательно воспользуемся», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов во время презентации потенциала белорусской биржевой платформы. Более того, по его мнению, важно уже в ближайшее время приступить к практической реализации обозначенных направлений сотрудничества.

«Предлагаю построить работу следующим образом. Центру импорта и импортозамещения и Центру развития экспорта будет поставлена задача максимально наполнить белорусскую площадку заявками на покупку и продажу от предприятий Нижегородской области. Это позволит нашим компаниям в реальных условиях проверить, как работает биржевой механизм, детально изучить все нюансы участия в торгах и оценить эффективность этого инструмента. Исходя из результатов этого «эксперимента», если мы увидим, что биржа действительно помогает решать актуальные вопросы импортозамещения и диверсификации экспорта, мы будем однозначно рекомендовать белорусскую площадку всем предприятиям нашего региона», – заявил Максим Черкасов.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский поддержал предложение главы российской делегации, еще раз подчеркнув готовность биржи оказать все необходимое содействие предприятиям Нижегородской области, заинтересованным в интеграции биржевых торгов в свою торгово-закупочную деятельность.

«При необходимости специалисты биржи могут выехать на конкретные предприятия, помочь с прохождением аккредитации и обучить азам биржевой торговли. Как я уже говорил, мы очень мобильны. Однако, на мой взгляд, наше сотрудничество должно развиваться в более широком ключе. Ведь площадка импортозамещения – это лишь часть нашей цифровой экосистемы и не охватывает весь спектр товарных позиций, представленных на бирже. В частности, сухое молоко, сливочное масло, шрот масличных культур, металлопрокат, продукция нефтехимической отрасли – все эти товары могут быть предметами сделок между нижегородскими и белорусскими компаниями. Поэтому давайте дополнительно проработаем и эти направления. Уверен, что они будут не менее востребованы, чем, скажем, промышленное оборудование и комплектующие», – считает руководитель БУТБ.