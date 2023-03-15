МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АМКОДОР МОЖЕТ РАСШИРИТЬ СВОЮ ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

13:56 15.03.2023 В ОАО «АМКОДОР» — управляющую компанию холдинга» 14 марта 2023 года посетили представители Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области Российской Федерации. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на переговорах обсуждались вопросы развития дилерской сети на территории Калининградской области, а также условия покупки коммунальной техники «АМКОДОР».