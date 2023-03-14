Беларусь продолжит наращивать объемы поставок продовольствия в Россию. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц 14 марта 2023 года во время открытия II Белорусского продовольственного форума в Санкт-Петербурге.

За прошедший год Беларуси удалось на треть увеличить товарооборот с Россией, возросло и количество поставок. "На рынок Санкт-Петербурга за прошлый год поставлено продовольствия на сумму $667 млн - это сыры, молоко, хлебобулочные, кондитерские изделия и другое. А в целом в Россию за 2022 год поставлено продовольственной продукции на сумму почти $6 млрд. Мы наращиваем свое присутствие на российском рынке. Этот год планируем завершить не хуже предыдущего", - сказал вице-премьер, которого цитирует пресс-служба правительства.

II Белорусский продовольственный форум проходит в Санкт-Петербурге 14 и 15 марта. Его цель - увеличение поставок продовольствия из Республики Беларусь в розничные торговые сети регионов Российской Федерации. Мероприятие собрало огромное количество заинтересованных. Более 20 предприятий перерабатывающей промышленности Беларуси представляют широкий ассортимент продовольственных товаров.

"Наши предприятия представлены достойно. У потребителей Ленинградской области есть интерес, потому что Беларусь демонстрирует очень качественный продукт, который пользуется большой популярностью", - отметил заместитель премьер-министра.

По его словам, в рамках форума идут дискуссии по поводу улучшения качества и расширения линейки выпускаемой продукции.

"Мы заинтересованы в определенных продуктах Российской Федерации и хотим сблизить наши интересы в технологиях производства и переработки. В частности, Ленинградская область очень продвинутый регион в вопросах животноводства, производстве молока. Тут сочетаются технологии с высокими организаторскими качествами руководителей, которые используют лучшие подходы животноводства. Самое главное - здесь есть те люди, которые отдают себя полностью любимому делу", - подчеркнул Леонид Заяц.