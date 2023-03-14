Актуальные вопросы и перспективные направления развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества рассмотрены в ходе состоявшегося в Минске делового форума Беларуси и Нижегородской области Российской Федерации «День поставщика».

Форум организован Белорусской торгово-промышленной палатой (БелТПП) и Союзом «Торгово-промышленная палата Нижегородской области» в продолжение контактов и договоренностей, достигнутых во время правительственного визита премьер-министра Романа Головченко в Нижний Новгород в начале февраля этого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, для участия в мероприятии в Минск прибыла крупная делегация деловых кругов Нижегородской области. В ее состав вошли руководители 28 компаний, работающих в сферах производства автокомпонентов и разработки роботизированных комплексов, текстильной промышленности, радиоэлектроники, производства строительного оборудования и материалов, промышленного инструмента, проектирования помещений и судового оборудования, деревообработки, металлургии, производства авто- и бытовой химии, торговли.

В пленарной части форума приняли участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, председатель БелТПП Михаил Мятликов, председатель правления, генеральный директор Союза «ТПП Нижегородской области» Иван Разуваев, руководители нижегородских и белорусских предприятий.

Вниманию участников представлены возможности применения инструментария поддержки Российского экспортного центра, практические аспекты осуществления внешнеэкономических операций между российскими и белорусскими субъектами, услуги логистического оператора РУП «Белтаможсервис», преимущества использования механизма биржевых торгов для развития бизнеса, успешные примеры участия российского бизнеса в закупках в Республике Беларусь, а также экспортный потенциал Оршанского района Витебской области.

По окончании пленарной части состоялись В2В-переговоры между представителями белорусских и нижегородских компаний. Обсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества с членами делегации Нижнего Новгорода прибыли более 130 представителей бизнеса со всех регионов Беларуси.

Как отметил в ходе форума председатель БелТПП Михаил Мятликов, значительное число участников переговоров, а также активизация проведения государственных и деловых мероприятий свидетельствуют о наличии живого интереса у представителей бизнес-сообщества Беларуси и Нижегородской области в выстраивании контактов и налаживании партнерства. Он выразил уверенность, что проведение деловых мероприятий и посещение белорусских предприятий будут продуктивными для бизнеса, а итогом переговоров станут конкретные договоренности и подписанные контракты в самой ближайшей перспективе.

«Торгово-промышленные палаты будут и дальше оказывать активное содействие развитию бизнес-диалога, в том числе в рамках предстоящего Форума регионов Беларуси и России, выставки ИННОПРОМ и других выставочных и конгрессных мероприятий, запланированных на 2023 год», – заверил участников Михаил Мятликов.

В рамках визита нижегородская делегация также провела встречи и переговоры на площадке Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». 15 и 16 марта гости посетят флагманы белорусской промышленности – МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, «Белкоммунмаш», а также ряд малых предприятий.