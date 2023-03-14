Беларуси есть что предложить Российской Федерации, потенциал сотрудничества еще не исчерпан. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц 14 марта 2023 года во время открытия II Белорусского продовольственного форума в Санкт-Петербурге.

На форуме присутствует около 20 предприятий из Беларуси, которые представляют продовольственную сферу. "Это мероприятие - толчок к взаимному развитию взаимодействия Беларуси и Санкт-Петербурга. Мы можем констатировать, что 2022 год не прошел зря. Мы увеличили объемы товарооборота более чем в 1,3 раза. Продовольственная корзина, которая поступила на потребительский рынок Санкт-Петербурга, оценивается в $667 млн. Уверен, что наш потенциал еще не исчерпан. Нам есть что предложить потребителям Ленинградской области и в целом Российской Федерации", - отметил вице-премьер, которого цитирует пресс-служба правительства.

Товарооборот Беларуси и Ленинградской области по итогам прошлого года составил $834,1 млн, а с Санкт-Петербургом - $2,204 млрд.