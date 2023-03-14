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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСИ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
09:03 15.03.2023
Беларуси есть что предложить Российской Федерации, потенциал сотрудничества еще не исчерпан. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц 14 марта 2023 года во время открытия II Белорусского продовольственного форума в Санкт-Петербурге.
На форуме присутствует около 20 предприятий из Беларуси, которые представляют продовольственную сферу. "Это мероприятие - толчок к взаимному развитию взаимодействия Беларуси и Санкт-Петербурга. Мы можем констатировать, что 2022 год не прошел зря. Мы увеличили объемы товарооборота более чем в 1,3 раза. Продовольственная корзина, которая поступила на потребительский рынок Санкт-Петербурга, оценивается в $667 млн. Уверен, что наш потенциал еще не исчерпан. Нам есть что предложить потребителям Ленинградской области и в целом Российской Федерации", - отметил вице-премьер, которого цитирует пресс-служба правительства.
Товарооборот Беларуси и Ленинградской области по итогам прошлого года составил $834,1 млн, а с Санкт-Петербургом - $2,204 млрд.
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