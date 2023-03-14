Профсоюзы работников здравоохранения Минска и Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны Минского горкома БПРЗ свою подпись под документом поставил его председатель Георгий Будревич. От лица профсоюза работников здравоохранения Москвы – ее председатель Сергей Ремизов.

«Это исторический момент – подписание договора о сотрудничестве между нашими организациями, – отметил в своем выступлении лидер отраслевого профсоюза здравоохранения белорусской столицы. – Документ крайне важен для развития совместных усилий по эффективной защите интересов и прав работников здравоохранения, профсоюзных прав и свобод. Договор будет содействовать упрочению дружественных связей между работниками здравоохранения Минска и Москвы, народами Беларуси и России».

В рамках визита в Беларусь делегация из России посетила столичную больницу № 6 и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.