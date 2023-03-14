Белорусские строители готовы приступить к реализации ряда проектов в Воронежской области. Речь об этом шла на встрече первого заместителя министра архитектуры и строительства Олега Швеца с делегацией Воронежской области во главе с заместителем председателя правительства этого региона Константином Кузнецовым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, в правительство Воронежской области внесены документы для получения земельного участка для строительства в 2023-2024 гг. детского сада на 600 мест в микрорайоне «Яблоневый сад» в Воронеже.

Стороны также готовы к реализации первого этапа «Белорусского квартала» в пос. Лушниковка Бобровского района Воронежской области с использованием домокомплектов РУП «Завод газетной бумаги».

Белорусский квартал» станет частью «эко-деревни» - современного поселка, создаваемого в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий.

Кроме того, проводится работа с правительством Воронежской области по обмену опытом в области проектирования и строительства спортивных объектов.

Достигнута договоренность о посещении Беларуси правительственной делегацией Воронежской области с целью оценки возможности привлечение белорусских инжиниринговых, проектных и строительных организаций к реконструкции «Центрального стадиона профсоюзов» в Воронеже.