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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СТРОИТЕЛИ БЕЛАРУСИ ГОТОВЫ ПРИСТУПИТЬ К РЕАЛИЗАЦИИ РЯДА ПРОЕКТОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
14:16 14.03.2023
Белорусские строители готовы приступить к реализации ряда проектов в Воронежской области. Речь об этом шла на встрече первого заместителя министра архитектуры и строительства Олега Швеца с делегацией Воронежской области во главе с заместителем председателя правительства этого региона Константином Кузнецовым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, в правительство Воронежской области внесены документы для получения земельного участка для строительства в 2023-2024 гг. детского сада на 600 мест в микрорайоне «Яблоневый сад» в Воронеже.
Стороны также готовы к реализации первого этапа «Белорусского квартала» в пос. Лушниковка Бобровского района Воронежской области с использованием домокомплектов РУП «Завод газетной бумаги».
Белорусский квартал» станет частью «эко-деревни» - современного поселка, создаваемого в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий.
Кроме того, проводится работа с правительством Воронежской области по обмену опытом в области проектирования и строительства спортивных объектов.
Достигнута договоренность о посещении Беларуси правительственной делегацией Воронежской области с целью оценки возможности привлечение белорусских инжиниринговых, проектных и строительных организаций к реконструкции «Центрального стадиона профсоюзов» в Воронеже.
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