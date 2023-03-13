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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИРАН НАМЕРЕНЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РАЗРЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
12:15 14.03.2023
Беларусь и Иран подписали протокол, который устанавливает безразрешительный порядок осуществления международных автоперевозок грузов. Документ был подписан в рамках встречи министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с заместителем министра промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Мусави.
«Надеюсь, что обеим сторонам удастся произвести ратификацию протокола в сжатые сроки и уже в 2023 году автомобильные перевозчики получат возможность осуществлять перевозки грузов без разрешений», - сказал Алексей Авраменко, - которого цитирует пресс-служба Минтранса.
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