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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С 26 МАРТА БЕЛАРУСЬ И ИРАН ЗАПУСТЯТ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ
10:23 14.03.2023
Беларусь и Иран с 26 марта 2023 года запустят регулярные авиарейсы Тегеран-Минск-Тегеран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
«В области воздушного транспорта иранской авиакомпанией Mahan Air с 26 марта текущего года запускаются регулярные рейсы 2 раза в неделю по маршруту Тегеран-Минск-Тегеран», - говорится в сообщении.
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