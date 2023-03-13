Беларусь и Иран с 26 марта 2023 года запустят регулярные авиарейсы Тегеран-Минск-Тегеран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

«В области воздушного транспорта иранской авиакомпанией Mahan Air с 26 марта текущего года запускаются регулярные рейсы 2 раза в неделю по маршруту Тегеран-Минск-Тегеран», - говорится в сообщении.