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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПЕРЕВОЗКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ» ЧЕРЕЗ ИРАН
09:16 14.03.2023
Беларусь заинтересована в развитии перевозок с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора «Север-Юг» через Иран. Это отметил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко во время встречи с министром дорог и градостроительства Ирана Мехрдадом Базрпашем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, учитывая динамическое развитие перевозок, в целях совершенствования договорно-правовой базы осуществления подобных перевозок также подготовлен проект меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области транспорта и логистики.
«Уверен, что в результате нашего сотрудничества перевозки по международному транспортному коридору «Север-Юг» получат дополнительный стимул к развитию. Это окажет положительное воздействие не только на транспортные отрасли Беларуси и Ирана, но и на общее экономическое развитие обоих государств», - сказал Алексей Авраменко.
Во время встречи стороны также обсудили возможное сотрудничество в сфере развития кадрового потенциала транспортной отрасли. Так, Белорусский государственный университет транспорта, готов сотрудничать в части обучения иранских студентов транспортным и строительным специальностям, а также по вопросу повышения квалификации.
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