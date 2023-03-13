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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ ДОГОВОРЕННОСТИ С ИРАНОМ В $100 МЛН
16:08 13.03.2023
Лукашенко оценил договоренности с Ираном в $100 млн. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
"В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, стороны едины во мнении, что санкции — это "время возможностей" и "важно не потерять это время".
По итогам переговоров в Тегеране была подписана дорожная карта сотрудничества между странами на 2023-2026 годы, которая предусматривает сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.
Кроме того, подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, протокол о поправках в межправительственное соглашение о международных автомобильных отношениях от 4 февраля 1998 года, а также меморандумы о взаимопонимании между отдельными министерствами и ведомствами двух стран.
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