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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 79 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ С НАЧАЛА ГОДА ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
12:33 13.03.2023
С начала года более 79 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 79 022 жителя соседних стран ЕС: 55 444 гражданина Литвы, 12 894 гражданина и 3524 негражданина Латвии, а также 7160 граждан Польши», - говорится в сообщении.
С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 464 008 иностранцев: 303 707 граждан Литвы, 30 403 негражданина и 101 028 граждан Латвии, а также 28 870 граждан Польши.
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