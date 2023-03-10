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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛАРУСИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ВСЕМИРНОЙ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА


11:40 13.03.2023

Представители Администрации связи Беларуси примут участие в ежегодном Форуме Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО), которая пройдет в этом году с 13 по 17 марта в Женевском международном конференц-центре (CICG).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, тема форума ВВУИО 2023 - "Реализация направлений деятельности ВВУИО, чтобы сделать лучше, чем было, и для ускорения достижений ЦУР".

Форум предоставляет возможность для обмена информацией, создания знаний и обмена передовым опытом, а также выявления новых тенденций и развития партнерских отношений с учетом развития информационных обществ и обществ знаний.

Мероприятия пройдут в дистанционном формате, а виртуальные семинары продолжатся в апреле и мае.

Необходимо отметить, что на сегодня в Беларуси показатели Целей устойчивого развития в области связи выполняются в полной мере.

На 1 января 2023 г. обеспечен охват населения республики услугами сотовой подвижной электросвязи в 99,9% по технологиям GSM (2G) и UMTS (3G). За январь-декабрь 2022 года введены в эксплуатацию 695 базовых станций стандарта LTE (4G), что позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE (4G) до 98,0%, что указывает на успешно проделываемую работу по выполнению показателя 9.c.1. «Доля населения, охваченного мобильными сетями, в разбивке по технологиям» Целей устойчивого развития.

Благодаря проделанной в 2022 году работе по строительству и модернизации сетей электросвязи (переключение абонентов на мультисервисную платформу, строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до потребителя) все больше абонентов получают возможность пользоваться услугами высокоскоростного стационарного широкополосного доступа в интернет, что отражается на выполнении показателя 17.6.2. «Число абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет в разбивке по скорости» Целей устойчивого развития.

Если пять лет назад 42% абонентов в республике использовали доступ в интернет на скорости до 10 Мбит/с, то сейчас количество таких абонентов снизилось до 22,5%. При этом услугами стационарного широкополосного доступа в интернет на скоростях 100 Мбит/с и выше на сегодня успешно пользуются более 44% абонентов.
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