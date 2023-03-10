Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси встретился с министром сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрод Беларуси, на встрече обсуждены вопросы расширения поставок продуктов питания из Беларуси, включая мясную и молочную продукцию.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в настоящее время находится с визитом в Тегеране (Иран).

По данным Белстата, товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Ираном за 12 месяцев 2022 года составил $17,7 млн (темп роста – 160,5 % к аналогичному периоду 2021 г.). Экспорт составил $1,4 млн (рост в 2,4 раза).

Основная номенклатура экспортируемой продукции: солод (73,4%); пузыри и желудки животных (16,5%).

Импорт составил $16,3 млн (156,3% к уровню 2021 года).

Основные импортные позиции: фрукты и ягоды, продукты их переработки и др. (финики, цитрусовые, орехи) – $8,1 млн; овощебахчевые культуры и грибы, продукты их переработки (томаты, капуста, лук) - $5,3 млн; молоко и молокопродукты (молоко и сливки) – $2,6 млн; какао и продукты из него (шоколад и др. кондитерские изделия) – $140 тыс.