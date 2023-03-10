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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРОДВИГАЕТ СВОЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ЕГИПЕТСКИЙ РЫНОК
13:29 10.03.2023
Делегация НАН Беларуси с 26 февраля по 2 марта 2023 года находилась с визитом в Египте с целью проработки вопросов развития сотрудничества с рядом научно-исследовательских учреждений этой страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, с руководством Академии научных исследований и технологий Египта (АНИТЕ) достигнута договоренность активизировать научно-техническое взаимодействие в области очистки воды, предотвращения опустынивания, генетики, растениеводства, металлургии и др.
Принято решение о разработке дорожной карты сотрудничества между двумя Академиями наук, которую планируется подписать во время предстоящего визита президента АНИТЕ М. Сакра в Беларусь в 2023 году.
Делегация НАН Беларуси посетила Национальный исследовательский центр Египта, Арабскую организацию по индустриализации, Министерство сельского хозяйства и освоения земель, Арабскую академию науки, технологий и морского транспорта и другие научно-исследовательские организации.
По итогам переговоров с руководством этих организаций определены приоритетные направления сотрудничества на ближайшую перспективу, которые будут способствовать взаимовыгодной кооперации организаций НАН Беларуси с египетскими коллегами, в том числе продвижению белорусской научно-технической продукции на египетском рынке.
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