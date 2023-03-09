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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОРГАНИЗАЦИИ РБ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИИ СОВМЕСТНОГО БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА
10:12 10.03.2023
Национальный центр маркетинга приглашает белорусские предприятия и организации, заинтересованные в участии в закупках РФ, присоединиться в формате онлайн 17 марта 2023 г. к заседанию совместного Белорусско-российского делового совета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС Национальном центре маркетинга, в рамках заседания эксперты области обсудят перспективы и проблемные аспекты участия белорусских организаций в государственных и коммерческих закупках России, уделив особое внимание вопросам проведения процедур по 223-ФЗ, взаимного признания банковских гарантий в сфере государственных закупок, «электронного актирования» и др.
С белорусской стороны в качестве спикеров выступят представители НЦМиКЦ, Национального банка Беларуси и банков – участников пилотного проекта по взаимному признанию банковских гарантий.
Кроме того, в ходе мероприятия белорусские предприятия поделятся личным опытом участия в российских процедурах госзакупок по 44-ФЗ, получения банковских гарантий для участия, выполнения контракта, сдачи работ и закрытия контрактов в формате электронных документов.
С российской стороны ожидается участие представителей министерств финансов, экономического развития, департамента по Конкурентной политике правительства Москвы, а также представителей российских федеральных электронных торговых площадок.
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