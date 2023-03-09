МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КУБИНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ С МИНИСТРОМ ПИЩЕПРОМА ПЛАНИРУЕТ ПОСЕТИТЬ БЕЛАРУСЬ

17:55 09.03.2023 Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло встретился с послом Кубы в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом. Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, включая поставки сухих молочных продуктов на Кубу. С.П. Бенитес анонсировал предстоящий визит в Беларусь кубинской делегации во главе с министром пищевой промышленности Мануэлем Собрино.