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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КУБИНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВО ГЛАВЕ С МИНИСТРОМ ПИЩЕПРОМА ПЛАНИРУЕТ ПОСЕТИТЬ БЕЛАРУСЬ
17:55 09.03.2023
Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло встретился с послом Кубы в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, включая поставки сухих молочных продуктов на Кубу.
С.П. Бенитес анонсировал предстоящий визит в Беларусь кубинской делегации во главе с министром пищевой промышленности Мануэлем Собрино.
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