МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВИТЕБСКИЕ ВЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КРЫМОМ

13:56 09.03.2023 Витебский облисполком и Совет министров Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Соответствующие документы председатель облисполкома Александр Субботин подписал в ходе визита в Москву. Как сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета, стороны договорились о создании рабочих органов по линии исполнительной власти. Кроме того, согласована подготовка плана реализации соглашения на 2023-2025 годы.