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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВИТЕБСКИЕ ВЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КРЫМОМ
13:56 09.03.2023
Витебский облисполком и Совет министров Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Соответствующие документы председатель облисполкома Александр Субботин подписал в ходе визита в Москву.
Как сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета, стороны договорились о создании рабочих органов по линии исполнительной власти.
Кроме того, согласована подготовка плана реализации соглашения на 2023-2025 годы.
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