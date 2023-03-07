Беларусь намерена выполнить процедуры для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) к июньскому саммиту в Дели. Об этом Лукашенко заявил 9 марта на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.

"…Для того чтобы юридически стать полноправным членом организации, в Беларуси должны быть произведены определенные юридические процедуры. Мы должны присоединиться к тем решениям, которые были приняты ранее в ШОС. Мы поставили перед собой амбициозную цель - пройти этот путь в течение этого года до саммита в Дели. Это быстрый темп, серьезный темп. Но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, будучи наблюдателем, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня - до того момента, как в Дели мы снова встретимся", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.