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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА ВЫПОЛНИТЬ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ШОС К ИЮНЬСКОМУ САММИТУ В ДЕЛИ
12:33 09.03.2023
Беларусь намерена выполнить процедуры для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) к июньскому саммиту в Дели. Об этом Лукашенко заявил 9 марта на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.
"…Для того чтобы юридически стать полноправным членом организации, в Беларуси должны быть произведены определенные юридические процедуры. Мы должны присоединиться к тем решениям, которые были приняты ранее в ШОС. Мы поставили перед собой амбициозную цель - пройти этот путь в течение этого года до саммита в Дели. Это быстрый темп, серьезный темп. Но если вы нас поддержите, это будет хороший опыт для других. Тем более, будучи наблюдателем, мы серьезно готовились к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества. Поэтому мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня - до того момента, как в Дели мы снова встретимся", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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