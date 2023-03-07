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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ С КИТАЕМ О БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
10:44 09.03.2023
Лукашенко подписал закон № 254-З от 6 марта 2023 г. о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в борьбе с преступностью.
"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, подписанное в городе Минске и городе Пекине 15 сентября 2022 года", - говорится в законе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Закон был принят Палатой представителей 21 февраля 2023 года и одобрен Советом Республики 22 февраля.
Сотрудничество будет реализовано в формах исполнения запросов об оказании содействия, обмена информацией о совершенных или готовящихся преступлениях, а также о мерах по их предотвращению, обмена оперативной, справочной, криминалистической и иной информацией, представляющей взаимный интерес, обмена законодательной и правовой информацией, научной и специальной литературой, оказания содействия в подготовке и повышении квалификации кадров.
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