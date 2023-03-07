Лукашенко подписал закон № 254-З от 6 марта 2023 г. о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью, подписанное в городе Минске и городе Пекине 15 сентября 2022 года", - говорится в законе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Закон был принят Палатой представителей 21 февраля 2023 года и одобрен Советом Республики 22 февраля.

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