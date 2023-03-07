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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАН ЗАКОН О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ДОРОЖНЫХ ШТРАФОВ С РОССИЕЙ
09:06 09.03.2023
Лукашенко подписал закон № 253-З от 6 марта 2023 г. о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам о нарушениях в области дорожного движения.
"Ратифицировать соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», - говорится в законе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Закон был принят Палатой представителей 21 февраля 2023 года и одобрен Советом Республики 22 февраля.
Напомним, оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения будет производиться в соответствии с законодательством страны, на территории которой было совершено нарушение. Это значит, что не оплаченный жителем РФ штраф за совершение нарушения на территории Беларуси будет взыскан в России после получения запроса белорусской стороны, и наоборот. При этом средства от уплаты штрафа поступят в бюджет страны, на территории которой он взыскан.
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