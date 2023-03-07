Белорусская делегация, состоящая из представителей Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства экономики и Банка развития Республики Беларусь, в рамках визита в Москву посетила предприятия Госкорпорации «Росатом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе российской госкорпорации, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, а также рассмотрели возможности реализации совместных проектов.

В программу визита вошли встречи и знакомство с проектами в сферах экологии, развития электротранспорта и накопителей энергии, ядерной медицины, композитных материалов, применения аддитивных технологий в производстве и цифровизации.

Одним из перспективных направлений белорусско-российского сотрудничества является реализация совместных проектов в области ядерной медицины.

Особый интерес делегации вызвал гамма-терапевтический комплекс «Брахиум», который планируется поставлять в Беларусь для лечения онкопациентов. Представители «Русатом Хэлскеа» в ходе посещения Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации продемонстрировали комплекс лучевой терапии на базе линейного ускорителя частиц. Он используется для лечения порядка 90% форм рака за счет таргетного облучения опухоли у пациента.

Участники визита также обсудили разработки в сфере систем накопления энергии для обеспечения производственно-технологической базы и увеличения количества электротранспорта в Республике Беларусь. Делегация посетила московскую производственную площадку ООО «РЭНЕРА», где организован серийный выпуск стационарных систем накопления энергии и тяговых аккумуляторных батарей, уже поставляемых ведущему белорусскому производителю общественного электротранспорта BKM Holding.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества является применение аддитивных технологий в производстве: от создания элементов тех или иных изделий до крупных поставок оборудования. В рамках посещения Центра аддитивных технологий (ЦАТ), созданного отраслевым интегратором «Русатом – Аддитивные Технологии» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»), участникам встречи были продемонстрированы возможности 3D-печати и ее применения для нужд различных отраслей промышленности. В настоящее время стороны прорабатывают возможность создания совместного производственного ЦАТ, используемого предприятиями энергетики и автомобилестроения на базе якорных предприятий Республики Беларусь. В ходе визита в АО «ТВЭЛ» делегации было рассказано о производимом компанией «Т-Ком» телекоммуникационном оборудовании для критической инфраструктуры, сообщено о планах демонстрации продукции на белорусском форуме TIBO.

Белорусская сторона ознакомилась и с компетенциями Росатома в сфере цифровизации госуправления, городской среды, ЖКХ и транспортной инфраструктуры. На сегодня АО «Русатом Инфраструктурные решения» реализует различные проекты цифровизации более чем в ста российских городах. В ходе встречи подробно были представлены решения в сфере транспорта, такие как управление парковочным пространством, автоматизированная система управления дорожным движением, интеллектуальная транспортная система, «умные остановки» и «Умные пешеходные переходы». Также речь шла о цифровых решениях для ЖКХ, которые позволяют достичь экономической эффективности, повысить качество и надежность ресурсоснабжения.

Компании Росатома ЧУ «Цифрум» и ООО «Русатом цифровые решения» представили цифровые продукты, успешно применяемые в высокотехнологичных отраслях промышленности, а также рассказали, что в рамках соглашений с правительством РФ и утвержденных «дорожных карт» Корпорация выступает лидером создания нескольких приоритетных классов российского индустриального программного обеспечения (САЕ и PLM). В рамках соответствующих проектов импортозамещения система математического моделирования Росатома «Логос» (класс САЕ) сегодня успешно работает в России на более чем 90 предприятиях различных отраслей. Также была представлена цифровая система управления атомной отраслью «Навигатор», созданная с применением технологий искусственного интеллекта – она является эффективным инструментом повышения скорости принятия и качества управленческих решений.

Компания «Атомстройэкспорт» поделилась своими цифровыми решениями в проектировании, строительстве и эксплуатации сложных инженерных объектов.

Представители Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО») поделилась компетенциями и технологиями в части реализации экологических проектов, а именно представили систему безопасного обращения с отходами I и II классов, позволяющую развивать технологии замкнутого цикла и вовлекать промышленные отходы во вторичный оборот. Участники встречи узнали о реализуемых Росатомом проектах по ликвидации крупнейших объектов накопленного экологического вреда.

Была проведена презентация многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), создаваемого в рамках федерального проекта комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года», который должен стать наиболее самым мощным исследовательским реактором в мире. Белорусской стороне было предложено рассмотреть различные форматы участия в проекте международном консорциуме МБИР для проведения совместных исследований.