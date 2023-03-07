Проекты с участием китайской корпорации «Синомач» обсудили 6 марта 2023 года в парке «Великий камень».

Руководство администрации и Компании по развитию индустриального парка встретились с руководством и представителями резидентов «Синомачбел», «ЭйАй Форс Тех», «Научно-исследовательский институт наук о жизни Хунцзю», а также руководством компании-учредителя «ЭйАй Форс Тех».

Как сообщает сайт парка, эти компании реализуют проекты в таких сферах, как научные исследования и привлечение субъектов инновационной деятельности, НИОКР в области техники для агропромышленного комплекса и биотехнологий.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с реализацией резидентами проектов в индустриальном парке.