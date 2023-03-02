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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КРУПНЫЙ КИТАЙСКИЙ ИМПОРТЕР ЛЕСОПРОДУКЦИИ НАМЕРЕН НАЛАДИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С БУТБ


16:51 06.03.2023

Заинтересованность в поставках продукции деревообработки на рынок Китая через белорусскую биржевую площадку высказала компания SUMEC International Trading, обеспечивающая около 3% от всего объема импорта древесины и пиломатериалов в КНР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», для реализации этих планов рассматриваются две формы взаимодействия: участие SUMEC International Trading в биржевых торгах в качестве посетителя торгов - компания будет заключать сделки от своего имени и за свой счет; получение статуса биржевого брокера, что позволит привлекать на белорусскую торговую площадку новых покупателей из Китая.

Во время встречи отдельное внимание было уделено специальным экспортным торговым сессиям.

Как показала практика, реализация пилопродукции с доставкой до пункта назначения наиболее удобна для китайских импортеров и создает благоприятные условия для долгосрочного сотрудничества.
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