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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОКОЛО 300 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН ЛИТВЫ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
12:33 06.03.2023
Около 300 тысяч граждан Литвы посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовал 456 771 иностранец: 299 112 граждан Литвы, 29 974 негражданина и 99 625 граждан Латвии, а также 28 060 граждан Польши», - говорится в сообщении.
В целом, с 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 71 785 жителей соседних стран ЕС: 50 849 граждан Литвы, 11 491 гражданин и 3 095 неграждан Латвии, а также 6 350 граждан Польши.
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