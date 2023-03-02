Первый заместитель председателя Белстата Елена Кухаревич приняла участие в работе 54-й сессии Статистической комиссии Организации Объединенных Наций (ООН), которая прошла с 28 февраля по 3 марта в Нью-Йорке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белстата, на сессии обсуждались вопросы развития данных и показателей для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, социальной статистики, обследований домашних хозяйств, системы национальных счетов, международных статистических классификаций, систем обеспечения качества данных национальной статистики.

В своем выступлении Елена Кухаревич обозначила направления развития белорусской статистики в данной области, а именно, разработку национальной геопространственной дорожной карты и создание информационно-аналитической системы «Геостатистика». Она подчеркнула важность обеспечения защиты конфиденциальности данных из альтернативных источников и выразила заинтересованность в развитии сотрудничества по данной тематике.

Елена Кухаревич обозначила проводимую Белстатом работу с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) относительно оценок данных по показателям 8.4.1 «Совокупные ресурсозатраты, ресурсозатраты на душу населения и ресурсозатраты в процентном отношении к ВВП» и 8.4.2 «Совокупное внутреннее материальное потребление, внутреннее материальное потребление на душу населения и внутреннее материальное потребление в процентном отношении к ВВП», а также с ЮНКТАД по показателю 17.3.1 «Мобилизация дополнительных финансовых ресурсов из самых разных источников для развивающихся стран».

«Совершенствование национальных обследований домашних хозяйств в Беларуси всегда основывается на международных стандартах и рекомендациях в этой области» – отметила первый заместитель председателя.

Елена Кухаревич также поделилась национальными подходами к организации выборочных обследований домашних хозяйств и работе по информированию и повышению заинтересованности респондентов.

«Большой интерес для белорусской статистики представляют международные наработки в области интеграции обследований, в частности выработка системных подходов и разработка инструментов оценки показателей ЦУР на уровне малых территорий, а также вопросы формирования анонимизированных микроданных выборочных обследований, которые определены среди приоритетных областей на ближайшее десятилетие», – отметила в своем выступлении первый заместитель председателя.

В ходе 54-й сессии Статкомиссии ООН Елена Кухаревич отметила, что важнейшей задачей для Белстата остается обеспечение высокого качества официальной статистики. Органами государственной статистики на постоянной основе осуществляется комплексный контроль качества получаемых данных. Для достижения этой цели используются различные инструменты и методы, на законодательном уровне закреплены все необходимые для этой работы полномочия, функционирует система управления качеством.

В своем выступлении при рассмотрении доклада Группы экспертов по системам обеспечения качества данных национальной статистики Елена Кухаревич поделилась национальным опытом использования отдельных разработок Группы экспертов при построении системы управления качеством органов государственной статистики. В планах – применить подходы к оценке деятельности всей национальной статистической системы.