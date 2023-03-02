В ОАО «Промагролизинг» 2 марта 2023 года прошли переговоры с представителями АО «Агромашхолдинг KZ» (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой организации, в ходе встречи были обсуждены вопросы по поставке техники производства ОАО «Гомсельмаш» на условиях заключения внешнеторгового договора купли-продажи с рассрочкой платежа и перспективам дальнейшего развития.

ОАО «Промагролизинг» презентовало механизмы и условия финансирования поставок техники белорусского производства в Казахстан. В частности, были представлены такие программы финансирования экспорта, как экспортный финансовый лизинг, экспорт техники с рассрочкой оплаты и экспорт машинокомплектов с оплатой в рассрочку.

Казахстан входит в десятку стран – торговых партнеров Беларуси. Одно из основных направлений сотрудничества между нашими странами – производство сельскохозяйственной техники.