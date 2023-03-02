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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРОМАГРОЛИЗИНГ ПРЕДСТАВИЛ МЕХАНИЗМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАЗАХСТАН
11:27 03.03.2023
В ОАО «Промагролизинг» 2 марта 2023 года прошли переговоры с представителями АО «Агромашхолдинг KZ» (Казахстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой организации, в ходе встречи были обсуждены вопросы по поставке техники производства ОАО «Гомсельмаш» на условиях заключения внешнеторгового договора купли-продажи с рассрочкой платежа и перспективам дальнейшего развития.
ОАО «Промагролизинг» презентовало механизмы и условия финансирования поставок техники белорусского производства в Казахстан. В частности, были представлены такие программы финансирования экспорта, как экспортный финансовый лизинг, экспорт техники с рассрочкой оплаты и экспорт машинокомплектов с оплатой в рассрочку.
Казахстан входит в десятку стран – торговых партнеров Беларуси. Одно из основных направлений сотрудничества между нашими странами – производство сельскохозяйственной техники.
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