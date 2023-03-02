Ряд соглашений подписал БГУ с российскими вузами в рамках работы XV Съезда Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ), который проходит в эти дни в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, первый официальный документ о развитии двусторонних отношений в области образования и науки подписали ректор БГУ Андрей Король и исполняющий обязанности ректора Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ) Артем Иванчин. Договор предусматривает обмен научной информацией, студентами и преподавателями, работу над совместными образовательными, исследовательскими проектами как двусторонними, так и в рамках международных программ, взаимные командировки с целью чтения лекций, информирование о программах обучения. До настоящего времени вузы сотрудничали только в области науки и не на постоянной основе. Данный документ придаст импульс для укрепления партнерства по взаимовыгодным направлениям.

С главой Курского государственного университета (КГУ) Александром Худиным руководитель белорусского вуза Андрей Король подписал обновленный договор о научном и учебном сотрудничестве. Согласно документу, университеты продолжат осуществлять обмен научной информацией, студентами и преподавателями, проводить научно-образовательные мероприятия, издавать совместные публикации и организовывать взаимные стажировки. Также стороны рассмотрели возможность расширения сотрудничества в области технологий для развития перспективных направлений и форм взаимодействия.

КГУ является одним из вузов-партнеров, с которым БГУ сотрудничает с 2017 года. За этот период ученые вузов регулярно участвовали в конференциях, выступали членами оргкомитетов, модераторами, соавторами научных публикаций, участниками программы «Приглашенный профессор», оппонентами диссертаций.

Съезд выступает высшим руководящим органом и организуется с целью обсуждения актуальных вопросов образования, определения приоритетных направлений сотрудничества университетов-членов ЕАУ. В частности, нынешняя встреча посвящена межвузовскому взаимодействию в современных условиях. Андрей Король выступил с докладом «Актуальные стратегии развития высшего образования на евразийском пространстве». Он обозначил ключевые вызовы для университетов и ориентиры для качественного образования.