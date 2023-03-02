Совокупный экономический эффект от белорусско-китайских договоренностей, достигнутых и формализованных в ходе нынешнего государственного визита Лукашенко в КНР, оценивается более чем в $3,5 млрд. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Николай Снопков.

"Совокупный экономический эффект оценивается где-то в районе $3,56 млрд в эквиваленте. Это не будет в моменте, но все договоренности и процессы, которые идут, в том числе те, которые были определены в Самарканде (в сентябре 2022 года - прим.), формируют такую общую цифру", - сообщил Снопков, которого цитирует пресс-служба правительства.