В Ашхабаде 28 февраля 2023 г. состоялись белорусско-туркменские межмидовские консультации.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук, туркменскую – заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в том числе в рамках международных организаций.

Рассмотрен блок вопросов сотрудничества в гуманитарной сфере, а также договорно-правовой базы и подготовки к очередному заседанию межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В рамках визита белорусской делегации в Ашхабад состоялись встречи с представителями деловых кругов.