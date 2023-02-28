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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКО-ТУРКМЕНСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОШЛИ В АШХАБАДЕ


17:33 28.02.2023

В Ашхабаде 28 февраля 2023 г. состоялись белорусско-туркменские межмидовские консультации.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук, туркменскую – заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в том числе в рамках международных организаций.

Рассмотрен блок вопросов сотрудничества в гуманитарной сфере, а также договорно-правовой базы и подготовки к очередному заседанию межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В рамках визита белорусской делегации в Ашхабад состоялись встречи с представителями деловых кругов.
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