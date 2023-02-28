|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ТУРКМЕНСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОШЛИ В АШХАБАДЕ
17:33 28.02.2023
В Ашхабаде 28 февраля 2023 г. состоялись белорусско-туркменские межмидовские консультации.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук, туркменскую – заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в том числе в рамках международных организаций.
Рассмотрен блок вопросов сотрудничества в гуманитарной сфере, а также договорно-правовой базы и подготовки к очередному заседанию межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.
В рамках визита белорусской делегации в Ашхабад состоялись встречи с представителями деловых кругов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2023
Курсы в банках
на 28.02.2023
Конвертация в банках
на 28.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте