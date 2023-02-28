Сотрудничество в области традиционной китайской медицины обсудили во время встречи в Китае министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич и руководитель Государственного управления по делам традиционной китайской медицины Юй Вэньмин.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, обсуждены, в частности, предложения по разработке современного проекта меморандума о сотрудничестве, в котором должны быть отражены вопросы создания центра традиционной китайской медицины (ТКМ) в Беларуси, фармацевтического кластера и развития традиционной китайской медицины в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

На встрече также была обсуждена возможность локализации промышленного производства китайских лексредств, в том числе вакцин против коронавируса. На территории парка «Великий камень» созданы наилучшие правовые условия ведения предпринимательской деятельности как для создания фармпроизводств, так и для дальнейшего развития ТКМ.

По инициативе Минздрава в 2021 году принято постановление правительства Беларуси «О государственной регистрации стратегически важных лекпрепаратов». Оно позволяет проводить ускоренную регистрацию лекпрепаратов для борьбы с пандемией. Минздрав впервые провел госрегистрацию препарата китайской традиционной медицины – мягких капсул «ЦИНЪИ».