|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ МОЖЕТ БЫТЬ ЛОКАЛИЗОВАНО ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙСКИХ ВАКЦИН ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
15:44 28.02.2023
Сотрудничество в области традиционной китайской медицины обсудили во время встречи в Китае министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич и руководитель Государственного управления по делам традиционной китайской медицины Юй Вэньмин.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, обсуждены, в частности, предложения по разработке современного проекта меморандума о сотрудничестве, в котором должны быть отражены вопросы создания центра традиционной китайской медицины (ТКМ) в Беларуси, фармацевтического кластера и развития традиционной китайской медицины в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».
На встрече также была обсуждена возможность локализации промышленного производства китайских лексредств, в том числе вакцин против коронавируса. На территории парка «Великий камень» созданы наилучшие правовые условия ведения предпринимательской деятельности как для создания фармпроизводств, так и для дальнейшего развития ТКМ.
По инициативе Минздрава в 2021 году принято постановление правительства Беларуси «О государственной регистрации стратегически важных лекпрепаратов». Оно позволяет проводить ускоренную регистрацию лекпрепаратов для борьбы с пандемией. Минздрав впервые провел госрегистрацию препарата китайской традиционной медицины – мягких капсул «ЦИНЪИ».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.02.2023
Курсы в банках
на 28.02.2023
Конвертация в банках
на 28.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте