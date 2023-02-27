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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ОБЕСПЕЧИТ ЭЛЕКТРОННУЮ ВИТРИНУ ДЛЯ ПАКИСТАНСКОЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ


13:30 28.02.2023

Площадка Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) может послужить электронной витриной для производителей из Пакистана, планирующих поставлять свою продукцию в Беларусь и другие страны Евразийского экономического союза. Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий во время переговоров с делегацией пакистанских деловых кругов в центральном офисе биржи в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, визит был организован при содействии Национального агентства инвестиций и приватизации в целях активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана.

«С точки зрения перспектив развития белорусско-пакистанских торговых отношений биржа может сыграть ключевую роль как платформа для поиска деловых партнеров и заключения импортно-экспортных сделок. При этом вы получаете комплексное решение, включающее в себя электронную витрину для пакистанских товаров, а также целый ряд инструментов и сервисов, упрощающих ведение бизнеса в Беларуси. Участвовать в торгах можно как самостоятельно, так и через биржевых брокеров, которые, как правило, берут на себя часть рисков. В Пакистане у нас уже есть одна компания с таким статусом, но, разумеется, мы заинтересованы в расширении брокерской сети», - подчеркнул Александр Башлий в ходе обсуждения возможных схем работы пакистанских предприятий на биржевой площадке.

В этой связи глава пакистанской делегации Абдулхамид Яхин Зейб предложил проработать возможность реализации на БУТБ продуктов питания и товаров промышленного назначения, выпускаемых в Пакистане. По его мнению, сухофрукты, рис, изделия из пластика и кожи будут пользоваться высоким спросом у белорусских участников торгов.

«Главное — правильно выстроить логистику, особенно в нынешних условиях. Поэтому, готовясь к сегодняшней встрече, мы уже определили возможные маршруты движения товаров в обоих направлениях. Рассчитываем, что биржевая площадка позволит нам наладить поставки пакистанских товаров в Беларусь и торговать с белорусскими предприятиями минуя посредников», - отметил пакистанский бизнесмен.
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