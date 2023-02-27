ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ТАДЖИКИСТАН ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


12:27 28.02.2023

Определяем приоритетные направления инвестиционного сотрудничества Беларуси и Таджикистана. Об этом заявил 27 февраля 2023 года министр экономики Александр Червяков в ходе заседания рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству между Министерством экономики Беларуси и Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в заседании также приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, посольств, концернов, торгово-промышленных палат обеих стран.

Александр Червяков отметил, что осенью прошлого года состояние и перспективы взаимодействия двух стран обсуждались в ходе официального визита Лукашенко в Таджикистан. Тогда была подчеркнута необходимость более эффективного и последовательного развития экономической составляющей.

«Приоритетными направлениями были обозначены аграрный сектор, промышленная кооперация и межрегиональное сотрудничество. Общими усилиями мы перешли от экспортно-импортных операций к серьезным проектам. Хороший тому пример – сборочное производство белорусской сельхозтехники «Агротехсервис». Совместно с предприятием «Витебские ковры» в Таджикистане с прошлого года изготавливаются ковровые покрытия. На базе таджикского предприятия налажено производство лифтов ОАО «Могилевлифтмаш». Все это подтверждает позитивный и динамичный характер нашего торгово-экономического сотрудничества. Но у нас есть значительный нереализованный потенциал.

Следующий шаг – развитие белорусско-таджикского инвестиционного партнерства. Убежден, что необходимые ресурсы для этого имеются. Придать импульс инвестиционному взаимодействию, определить «точки соприкосновения», вплоть до перечня конкретных проектов для привлечения бизнеса – вот ключевая цель нашей Рабочей группы», – подчеркнул министр экономики.

В рамках первого установочного заседания сторонами подписано положение о рабочей группе, представлены презентации об инвестиционных возможностях обеих стран.

Участники заседания обсудили наиболее перспективные направления инвестиционного взаимодействия: это горнодобывающая промышленность, машиностроение, IT-сфера, сельское хозяйство, фармацевтика и туризм.

По итогам встречи достигнута договоренность по определению приоритетных направлений инвестиционного сотрудничества и формированию перечня инвестпроектов, в том числе импортозамещающих, а также о проработке вопроса о возможности создания белорусско-таджикского инвестиционного фонда.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.02.2023
валюта курс
EUR 2.9624
USD 2.8080
RUB 3.7440
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.8080 +0.0086
RUB 3.7440 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9520 2.9630
USD 2.7850 2.7990
RUB 2.8000 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 28.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0620
EUR/RUB 78.5000 104.0000
USD/RUB 74.5000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте