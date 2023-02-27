Определяем приоритетные направления инвестиционного сотрудничества Беларуси и Таджикистана. Об этом заявил 27 февраля 2023 года министр экономики Александр Червяков в ходе заседания рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству между Министерством экономики Беларуси и Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в заседании также приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, посольств, концернов, торгово-промышленных палат обеих стран.

Александр Червяков отметил, что осенью прошлого года состояние и перспективы взаимодействия двух стран обсуждались в ходе официального визита Лукашенко в Таджикистан. Тогда была подчеркнута необходимость более эффективного и последовательного развития экономической составляющей.

«Приоритетными направлениями были обозначены аграрный сектор, промышленная кооперация и межрегиональное сотрудничество. Общими усилиями мы перешли от экспортно-импортных операций к серьезным проектам. Хороший тому пример – сборочное производство белорусской сельхозтехники «Агротехсервис». Совместно с предприятием «Витебские ковры» в Таджикистане с прошлого года изготавливаются ковровые покрытия. На базе таджикского предприятия налажено производство лифтов ОАО «Могилевлифтмаш». Все это подтверждает позитивный и динамичный характер нашего торгово-экономического сотрудничества. Но у нас есть значительный нереализованный потенциал.

Следующий шаг – развитие белорусско-таджикского инвестиционного партнерства. Убежден, что необходимые ресурсы для этого имеются. Придать импульс инвестиционному взаимодействию, определить «точки соприкосновения», вплоть до перечня конкретных проектов для привлечения бизнеса – вот ключевая цель нашей Рабочей группы», – подчеркнул министр экономики.

В рамках первого установочного заседания сторонами подписано положение о рабочей группе, представлены презентации об инвестиционных возможностях обеих стран.

Участники заседания обсудили наиболее перспективные направления инвестиционного взаимодействия: это горнодобывающая промышленность, машиностроение, IT-сфера, сельское хозяйство, фармацевтика и туризм.

По итогам встречи достигнута договоренность по определению приоритетных направлений инвестиционного сотрудничества и формированию перечня инвестпроектов, в том числе импортозамещающих, а также о проработке вопроса о возможности создания белорусско-таджикского инвестиционного фонда.