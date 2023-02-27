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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ И АЗЕРБАЙДЖАНА ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2024 ГОДА
10:28 28.02.2023
План сотрудничества между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Государственным таможенным комитетом Азербайджана на 2023-2024 годы подписали 27 февраля 2023 года в Минске руководители таможенных служб двух стран Владимир Орловский и Шахин Багиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК Беларуси, взаимодействие таможенных органов будет строиться на обмене опытом по осуществлению таможенного декларирования и контроля в пунктах пропуска, электронного декларирования товаров, использования автоматизированной системы, перемещения транзитных грузов, применения системы управления рисками.
Также таможенники договорились делиться опытом практического применения инспекционно-досмотровых комплексов и рентгеноскопических установок, реализации системы категорирования, проведения таможенного контроля после выпуска товаров, а также взаимодействия с представителями бизнеса.
Достигнуты договоренности и о начале практической реализации информационного обмена в рамках соглашения между ГТК Беларуси и Азербайджана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами.
Делегация Азербайджанской Республики ознакомилась с работой таможенников в пункте таможенного оформления «Минская почта».
В рамках официального визита запланировано еще посещение транспортно-логистических центров, а также знакомство с организацией таможенного контроля, пограничной инфраструктурой и практическим применением инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска «Привалка».
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