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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ В КИТАЙ ЗАМОРОЖЕННОЙ ГОВЯДИНЫ И МЯСА ПТИЦЫ
09:01 28.02.2023
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло встретился с руководством государственной компании China Cold Chain Industry Investment Group.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в ходе встречи обсуждались вопросы наращивания поставок в Китай замороженной говядины и мяса птицы.
Китайская компания проинформировала о ходе работ по расширению сети складов и холодильных центров в крупных городах КНР. Она планирует посетить Беларусь для ознакомления с белорусскими заводами и установления прямых контактов.
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