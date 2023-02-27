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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ В КИТАЙ ЗАМОРОЖЕННОЙ ГОВЯДИНЫ И МЯСА ПТИЦЫ


09:01 28.02.2023

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло встретился с руководством государственной компании China Cold Chain Industry Investment Group.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в ходе встречи обсуждались вопросы наращивания поставок в Китай замороженной говядины и мяса птицы.

Китайская компания проинформировала о ходе работ по расширению сети складов и холодильных центров в крупных городах КНР. Она планирует посетить Беларусь для ознакомления с белорусскими заводами и установления прямых контактов.
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