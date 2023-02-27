МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ В КИТАЙ ЗАМОРОЖЕННОЙ ГОВЯДИНЫ И МЯСА ПТИЦЫ

09:01 28.02.2023 Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло встретился с руководством государственной компании China Cold Chain Industry Investment Group. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, в ходе встречи обсуждались вопросы наращивания поставок в Китай замороженной говядины и мяса птицы. Китайская компания проинформировала о ходе работ по расширению сети складов и холодильных центров в крупных городах КНР. Она планирует посетить Беларусь для ознакомления с белорусскими заводами и установления прямых контактов.