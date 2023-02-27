В ОАО «АМКОДОР»- управляющую компанию холдинга» 27 февраля прибыла делегация Саратовской области Российской Федерации во главе с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Алексеем Петаевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, представителям делегации была презентована вся производственная линейка холдинга «АМКОДОР». Со стороны представителей российской стороны проявлен интерес к телескопическим погрузчикам, автогрейдеру AMKODOR G160, самоходному мульчеру AMKODOR FM30A1, сеялкам и другой продукции сельскохозяйственного назначения. Также члены делегации проявили повышенный интерес к колесному трактору AMKODOR 5350AG.

В ходе переговоров достигнута договоренность о расширении торговых связей в части наращивания поставок техники «АМКОДОР» в Саратовскую область.

28 февраля запланирован визит гостей в Пинск на предприятие ЗАО «Амкодор-Пинск», где члены делегации смогут ближе ознакомиться с производственным потенциалом предприятия. Напомним, ЗАО «Амкодор-Пинск» является одним из ведущих производителей дорожно-строительной, снегоуборочной, торфодобывающей, коммунальной и сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь и странах СНГ.

Стоит отметить, что данный визит бизнес-кругов региона организовал дилер холдинга «АМКОДОР» — ООО «ТД «Миден-Агро». Дилер планирует максимально активно продвигать продукцию в регионе по различным направлениям, в том числе в дорожно-строительном и сельскохозяйственном секторе.