ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ХОЛДИНГ «АМКОДОР» УГЛУБЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


16:28 27.02.2023

В ОАО «АМКОДОР»- управляющую компанию холдинга» 27 февраля прибыла делегация Саратовской области Российской Федерации во главе с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Алексеем Петаевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, представителям делегации была презентована вся производственная линейка холдинга «АМКОДОР». Со стороны представителей российской стороны проявлен интерес к телескопическим погрузчикам, автогрейдеру AMKODOR G160, самоходному мульчеру AMKODOR FM30A1, сеялкам и другой продукции сельскохозяйственного назначения. Также члены делегации проявили повышенный интерес к колесному трактору AMKODOR 5350AG.

В ходе переговоров достигнута договоренность о расширении торговых связей в части наращивания поставок техники «АМКОДОР» в Саратовскую область.

28 февраля запланирован визит гостей в Пинск на предприятие ЗАО «Амкодор-Пинск», где члены делегации смогут ближе ознакомиться с производственным потенциалом предприятия. Напомним, ЗАО «Амкодор-Пинск» является одним из ведущих производителей дорожно-строительной, снегоуборочной, торфодобывающей, коммунальной и сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь и странах СНГ.

Стоит отметить, что данный визит бизнес-кругов региона организовал дилер холдинга «АМКОДОР» — ООО «ТД «Миден-Агро». Дилер планирует максимально активно продвигать продукцию в регионе по различным направлениям, в том числе в дорожно-строительном и сельскохозяйственном секторе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2023
валюта курс
EUR 2.9640
USD 2.7994
RUB 3.7432
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2023
валюта курс +/-
USD 2.8080 +0.0086
RUB 3.7440 +0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9570 2.9650
USD 2.7980 2.8050
RUB 2.8000 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0580
EUR/RUB 79.0000 104.0000
USD/RUB 74.7000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте