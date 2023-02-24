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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И РФ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ИННОВАЦИОННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:33 27.02.2023
Постановлением Совета министров № 142 от 23 февраля 2023 года одобрен проект межправительственного соглашения между Беларусью и Российской Федерацией о научно-техническом и инновационном сотрудничестве.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Государственный комитет по науке и технологиям уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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