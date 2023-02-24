Постановлением Совета министров № 142 от 23 февраля 2023 года одобрен проект межправительственного соглашения между Беларусью и Российской Федерацией о научно-техническом и инновационном сотрудничестве.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Государственный комитет по науке и технологиям уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения, а также на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.