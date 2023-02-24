Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич встретился с руководителем Индийской торговой палаты (IMC) Аджитом Мангрулкаром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, на состоявшейся 24 февраля 2023 г. встрече в фокусе внимания находились вопросы, связанные с определением перспективных сфер взаимодействия и наполнением двустороннего меморандума совместными мероприятиями, направленными на активизацию бизнес-контактов.

Стороны обсудили также вовлечение компаний-членов Индийской торговой палаты в B2B-переговоры с белорусской промышленной делегацией, планирующей посетить Индию в марте 2023 г.

IMC является одной из партнерских структур Национального центра маркетинга в Индии, расположенной в Мумбаи.