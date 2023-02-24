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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НЦМ БЕЛАРУСИ И РУКОВОДСТВО ИНДИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ОБСУДИЛИ АКТИВИЗАЦИЮ БИЗНЕС-КОНТАКТОВ
12:49 27.02.2023
Директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич встретился с руководителем Индийской торговой палаты (IMC) Аджитом Мангрулкаром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, на состоявшейся 24 февраля 2023 г. встрече в фокусе внимания находились вопросы, связанные с определением перспективных сфер взаимодействия и наполнением двустороннего меморандума совместными мероприятиями, направленными на активизацию бизнес-контактов.
Стороны обсудили также вовлечение компаний-членов Индийской торговой палаты в B2B-переговоры с белорусской промышленной делегацией, планирующей посетить Индию в марте 2023 г.
IMC является одной из партнерских структур Национального центра маркетинга в Индии, расположенной в Мумбаи.
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