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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 64 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
11:17 27.02.2023
С начала года более 64 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 64 753 жителя соседних стран ЕС: 46 406 граждан Литвы, 10 040 граждан и 2 674 негражданина Латвии, а также 5 633 гражданина Польши», - говорится в сообщении.
В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 449 739 иностранцев: 294 669 граждан Литвы, 29 553 негражданина и 98 174 гражданина Латвии, а также 27 343 гражданина Польши.
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